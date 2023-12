Lazio, è Guendo-supremacy: così Matteo ha conquistato tutti. E adesso...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dire che sia il migliore è quasi superfluo, la Guendo-supremacy è sotto gli occhi di tutti. Matteo Guendouzi trascina la Lazio, ora s’è messo pure a segnare con una certa costanza, tanto per non farsi mancare nulla: secondo centro nelle ultime cinque giocate. S’era sbloccato il 5 dicembre contro il Genoa in Coppa Italia, s’è ripetuto a Empoli trovando il primo gol in Serie A. Gol che aveva assaporato per pochi secondi a Napoli, prima che il Var intervenisse per decretare un (dubbio) fuorigioco di Zaccagni. Il ’99 di Poissy c’ha messo poco per prendersi la Lazio, ora per Sarri è imprescindibile. Energia, forza, carisma, magari la tecnica non sarà quella di Milinkovic, ma sostanza e dinamismo sono doti che mancavano alla Lazio. Che il francese sia ormai inamovibile lo dicono i numeri: sono già 1462’ i minuti giocati in stagione, partendo dalla pit-lane rispetto ai compagni, col debutto nel secondo tempo di Napoli, alla terza di campionato, dopo aver saltato Lecce e Genoa causa arrivo nelle ultime battute del mercato estivo.

IMPRESCINDIBILE - Matteo s’è preso il posto che inizialmente sembrava di Kamada, ora il giapponese viene pensato da Sarri come alternativo a Luis Alberto, non c’è modo d’intaccare la titolarità di Guendouzi. Tra inizio novembre e fine dicembre, Sarri l’ha schierato dal primo minuto in dieci gare su undici. Ricordate l'unica volta in cui il francese è partito dalla panchina? Era il 7 novembre, all'Olimpico arrivava il Feyenoord e Sarri schierò inizialmente il centrocampo Kamada-Vecino-Luis Alberto, partita vinta 1-0 e Guendouzi in campo al 53' al posto di Kamada. Poi, l'ex Arsenal, è sempre stato titolare ed è rimasto in campo (quasi) sempre fino in fondo. Solo due volte Sarri l’ha tolto prima del fischio finale: contro Bologna e Verona, quando gli sono stati risparmiati rispettivamente nove e quattro minuti. Difficile, del resto, rinunciare a un giocatore così.

VALORE - La Lazio l’ha preso dall’OM in prestito con obbligo di riscatto condizionato per circa 18 milioni di euro (bonus compresi), ai quale si sommerebbe un eventuale 10% sulla futura rivendita. Oggi, per Lotito, Guendouzi vale molto di più, se qualcuno volesse il francese dovrebbe bussare con almeno 45 milioni in tasca. Discorsi che, comunque, nessuno vuole sentire, a Formello, la Guendo-supremacy è solo all’inizio. Prendete posto, è uno spettacolo da godersi fino in fondo.

Pubblicato il 23/12