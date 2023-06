Lazio, è il giorno del vertice: Sarri incontrerà Fabiani e Picchioni. E Lotito...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sarri ha fretta, è impaziente di costruire la nuova Lazio. È tornato in anticipo dalle vacanze, sabato era nella Capitale, ma non è riuscito a incontrare Lotito a causa di impegni politici. Vuole affrontare le questioni relative al mercato, sono tanti i nomi e va fatta chiarezza, non può più attendere. Come anticipato nella giornata di ieri, oggi sarà il giorno del vertice, ma senza il presidente. Fabiani e Picchioni raggiungeranno il tecnico a Castelfranco, insieme a tutta la squadra di mercato, per stilare con il toscano la lista dei profili che andranno poi proposti al patron. Secondo Il Messaggero, la volontà di Sarri è quella di partire per il ritiro già con qualche innesto, venerdì Derkum e l’agronomo biancoceleste voleranno ad Auronzo per un ulteriore sopralluogo al campo.

Calciomercato Lazio | I nomi presenti sulla lista

Su Torreira non ci sono dubbi, è un vecchio pallino di Sarri. Per quel che riguarda Milinkovic, bisognerà prestare attenzione ai movimenti provenienti da Torino. La Juve è pronta a mettere Rovella sul piatto pur di arrivare al serbo con il quale ha già un accordo da 6 milioni di euro a stagione. Come possibili sostituti ci sono: Gedson Fernandes, Veerman e dal Portogallo rilanciano Marko Grujic del Porto. Spostandosi poi in attacco, c’è sempre Berardi. È stato offerto Zaha, ma il suo stipendio è troppo alto. È stato sondato Ngonge e dall’Olanda è spuntato Luciano Valente. Dei nomi presenti sulla lista iniziale è rimasto solo Marcos Leonardo. Picchioni e Fabiani hanno proposto Dovbyk, faranno di nuovo quello di Pinamonti. L’obiettivo è quello di trovare un vice Immobile puntando a chiudere, al massimo, a 15 milioni di euro.

