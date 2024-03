Lazio, è il momento di dare una svolta: Sarri le prova tutte

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Oggi, alle 20:45, il Milan si presenterà all’Olimpico pronto per sfidare la Lazio e sfilargli i tre punti che gli consentono di restare nella zona alta della classifica, ma soprattutto in piena corsa per la Champions. Gli stessi che servirebbero ai biancocelesti, ma per avvicinarsi prima alla zona Europa e poi, andando avanti, cercare di farsi spazio per strappare la qualificazione entro la fine della stagione. Un momento delicato quello che sta attraversando la squadra, Sarri ha cercato di tenerli lontani da ogni malumore portandoli a cena. L’obiettivo è quello di mantenere compattezza nonostante le difficoltà e oggi si vedranno gli effetti, si auspica.

Una serata tranquilla quella di mercoledì, in cui il tecnico, riporta il Corriere dello Sport, ha parlottato e scherzato con gli italiani del gruppo. Rilassati, ma non troppo: alle 22,30 tutti a casa. L’allenamento mattutino di ieri è stato cancellato, è stata confermata solo la rifinitura pomeridiana. Meglio recuperare energia e freschezza mentale. Lo spogliatoio è unito, non ci sono state ripercussioni dopo la sconfitta al Franchi, in parte dovuta a stanchezza e infortuni, le parole di Lotito non hanno intaccato il gruppo. È il momento della svolta, necessaria per non pregiudicare il percorso tanto in campionato quanto in Europa, e il toscano le tenta tutte per uscire ritrovare la luce.

