Lazio, è l'Immobile-day! Ciro festeggia: "Oggi il punto più alto della mia carriera. E sulla stagione..."

È il giorno di Ciro Immobile. L'attaccante, dopo mesi di attesa, ha ricevuto la Scarpa d'Oro in una cerimonia al Campidoglio con la presenza, tra gli altri, del presidente Lotito e della sindaca Raggi. A margine dell'evento, il bomber della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Credo sia il punto più alto della mia carriera. Quando vedo questo premio mi viene ancor più voglia di raggiungerne altri. Tutto ciò va condiviso con i miei compagni, che mi hanno messo nelle migliori condizioni per vincerlo. Un uomo si sente soddisfatto quando ha delle persone che ti amano accanto, questo io ce l'ho sempre avuto e mi ha indubbiamente avvantaggiato. Dal primo giorno che sono arrivato, quando indosso la maglia della mia squadra la sento come una seconda pelle. Ho fatto tanti gol, e questo è quello che resta nella storia. Ma voglio che la gente si ricordi di me anche per quello che sono fuori dal campo. Quest'anno stiamo un po' a rilento, ma sto andando comunque bene. Peccato per le ultime partite, altrimenti potevo tenere il ritmo degli altri attaccanti che stanno facendo meglio di me. Non mi accontento, voglio vincere il titolo di capocannoniere altre volte e ce la metterò tutta per farcela".

Subito dopo, l'attaccante ha festeggiato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ho sudato tanto, ovvio che me la guardo e me la lucido la Scarpa d'Oro. L'ho vinta contro grandi campioni. Ognuno di noi ha una sua storia e la mia parte da molto lontano, dai campi di periferia della mia città. Non volevo andare a scuola quando avevo un po' di febbre ma volevo andare sempre al campo. Questa è la caparbietà che mi ha sempre contraddistinto. L'affetto della gente l'ho sentito fin da subito, mi hanno amato per il mio modo di essere dentro e fuori dal campo. La Lazio nella sua storia ha avuto attaccanti fortissimi e per me è un grande orgoglio. Voglio ringraziare tutti che mi sono stati vicini soprattutto nei momenti difficili che con questa maglia ho vissuto. Finché sarò qui lotterò e suderò per raggiungere altri obiettivi di squadra".

