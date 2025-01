Lazio e Roma, altri cinque derby fino a fine stagione: lo scenario

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Roma e Lazio potrebbero giocare altri cinque derby in questa stagione. Oltre al ritorno in campionato (in programma il prossimo 13 aprile), se entrambe le formazioni riusciranno a passare i quarti di Coppa Italia (Milan-Roma, Inter-Lazio), si affronteranno in semifinale il 2 e il 23 aprile. Ma c'è anche la chance di un doppio ottavo di finale in Europa League, riporta Il Messaggero. Questo perché i sorteggi degli ottavi non sono liberi, ma già impostati secondo uno schema piuttosto rigido. Se la Roma accede e passa i playoff dopo essersi qualificata tra la 15esima e la 18esima posizione, agli ottavi affronterà la prima o la seconda del girone, che la Lazio quasi sicuramente chiuderà da capolista.

