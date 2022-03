Lazio, è sempre più social-mania! Pedro inarrivabile, sorpresa nella Top10

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

In anni di vera e propria social-mania, il mondo del calcio non rimane a guardare. I profili Instagram, Facebook e Twitter delle squadre di Serie A sono seguitissimi, diventando le prime fonti d'informazione da cui attingere per essere continuamente aggiornati. Gli stessi giocatori commentano le partite, ringraziano dopo aver ricevuto un complimento, si scusano e fanno chiarezza. Tutto dai social. In casa ​​Lazio c'è ancora tanto da fare in questo senso. Considerando la rosa biancoceleste, infatti, solamente tre calciatori vantano un pubblico di più d'un milione.

TRIDENTE DI LIVELLO - Medaglia d'oro per Pedro che, anche in virtù delle tante e gloriose maglie indossate nell'arco della sua carriera, è seguito da 6,7 milioni di persone. Utenti con cui, oltre a condividere teneri scatti in compagnia di moglie e figli, dà spazio alla Fondazione che porta il suo nome e ai tanti trofei alzati al cielo. Staccatissimo, ma comunque con una buona audience, il bomber e capitano Ciro Immobile, che vanta 1 milione e ottocentomila follower. Chiude questo speciale tridente Lucas Leiva, che ha da poco festeggiato il traguardo del milione di seguaci.

LA TOP 10 - Più in basso, e ben lontano dal milione, c'è Milinkovic (557 mila follower). Il profilo del Sergente tuttavia è in crescita: i suoi personalissimi (e lazialissimi) commenti al termine delle gare sono tanto apprezzati dai tifosi, che spesso e volentieri li ricondividono sul proprio feed. Quinta posizione per Felipe Anderson, seguito da 507 mila persone. E poi ancora Reina, Luis Alberto e Acerbi, rispettivamente a quota 446, 336 e 244 mila follower. Chiudono questa speciale top ten Luka Romero, promettente tanto in campo che sui social, e Thomas Strakosha. L'argentino vanta una platea di 175 mila seguaci, l'albanese si ferma a 157 mila.

