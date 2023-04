Lazio, è tornato Milinkovic: ora il Sergente vuole ripetersi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Qualche mese di pausa dai livelli a cui ci aveva abituato, poi Milinkovic è tornato il dominatore che tutti conosciamo. Possenza fisica e giocate di classe che in questa stagione hanno messo da parte il solo aspetto estetico, per valorizzare la loro funzionalità, a cui si sommano questi ultimi e decisivi gol. Monza e Juventus sono le squadra che hanno segnato una piccola rinascita del 'Sergente', quel calciatore di cui la Lazio aveva bisogno per fare un altro salto di qualità, proprio come pronosticato da Maurizio Sarri.

DOPPIA DOPPIA - Nonostante delle prestazioni più altalenanti del solito, i numeri di Milinkovic restano però di alto livello. Basti pensare che nelle 38 partite giocate il centrocampista biancoceleste ha contribuito alla realizzazione di 16 reti. Sono 8, infatti, i gol e gli assist realizzati in questa stagione e spartiti tra il campionato (6 marcature e 8 assistenze) e l'Europa League. Numeri in linea con la scorsa, terminata da Milinkovic con quella che viene chiamata 'doppia-doppia' e consiste nel riuscire a raggiungere o superare quota 10 sia per reti segnate, che assistite. A 9 partite dal termine della stagione, al Sergente mancano 2 gol (4 se si ragiona sulla sola Serie A) e 2 assist, numeri assolutamente in linea con i suoi, soprattutto ora che è tornato, e tutto sembra ancor più semplice.