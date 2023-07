Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

È arrivato, finalmente, Castellanos in quel di Auronzo. L'attaccante argentino in questi minuti ha raggiunto il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, dando il via alla sua nuova avventura biancoceleste. Atterrato a Venezia, con un volo da Madrid, ha fatto ora il suo in gresso all'interno dell'hotel che ospita la Lazio.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO