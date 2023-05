Lazio, ecco la maglia che celebra il 26 maggio: tutti i dettagli

Come avevamo già annunciato lo scorso 1 gennaio, la Lazio avrebbe organizzato qualcosa di sensazionale per celebrare il decennale della vittoria della Coppa Italia del 26 maggio 2013. In queste ultime settimane anche il presidente Lotito aveva annunciato una festa dedicata, ma poco fa il club ha annunciato l'inizio dei pre ordini per l'attesissimo Anniversary Kit, non ancora svelato interamente ma del quale si ha qualche piccola anticipazione attraverso il video anteprima.

Come riporta il sito ufficiale, l’Anniversary Kit S.S. Lazio celebra il 10° anniversario della vittoria in Coppa Italia contro l’AS Roma del 26 maggio 2013. Il kit è realizzato in tessuto 100% poliestere riciclato, altamente traspirante e performante. Questo special kit gara è accompagnato da una capsule collection di abbigliamento freetime e accessori, composta da una track jacket, t-shirt, un cappellino, una sciarpa, uno zainetto e una gymsack e un pallone. Ogni maglia sarà venduta in numero limitato all'interno di un cofanetto celebrativo color nero e oro.