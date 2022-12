Lazio, ecco quando Sarri potrà riabbracciare Vecino e Milinkovic

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Entrambi i giocatori della Lazio impegnati nel Mondiale in Qatar sono usciti. Prima Vecino con il suo Uruguay, poi Milinkovic e la Serbia. Qualche giorno di riposo e poi di nuovo a Roma per preparare la ripresa. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i due sono attesi a Formello il 12 dicembre per poi partire con i compagni alla volta della Turchia (la tournée non è stata ancora ufficializzata) anche se andranno valutate le condizioni fisiche, soprattutto del Sergente che combatte con il problema alla caviglia.