Lazio, ecco quanti punti mancano per la matematica Champions: il dato

La Lazio in virtù della vittoria in casa dello Spezia ha incrementato il proprio vantaggio su Milan e Inter. Le milanesi, bloccate da Bologna e Monza, sono ora a 8 e 10 punti di distanza dai biancocelesti. Nella serata di oggi, sempre per quanto riguarda la corsa alla Champions League, la Roma sfiderà all'Olimpico l'Udinese.

QUANTO MANCA - Nelle ultime otto giornate di campionato a disposizione ci saranno 24 punti, anche se in virtù della classifica attuale e degli scontri diretti rimanenti, alla squadra di Maurizio Sarri ne basterebbero anche meno per garantirsi matematicamente una delle prime quattro posizioni in classifica: in particolare per la matematica certezza servirebbero 15 punti. Se invece dovesse verificarsi lo scenario con le squadre vincenti di Champions League ed Europa League fuori dalle prime quattro posizioni, i punti sufficienti per rientrare tra le prime tre in graduatoria sarebbero 17. Le soglie da superare in classifica sono rispettivamente 77 e 74 punti, per portare a casa un risultato che alla vigilia del campionato sembrava molto difficile da centrare.