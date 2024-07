Lazio, ecco Tchaouna: "Spero di scrivere la mia storia. E sogno la Nazionale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo Noslin anche l'altro nuovo acquisto della Lazio, Loum Tchaouna, si è presentato ai microfoni di Lazio Style Channel: "Ciao sono Loum Tchaouna e sono un nuovo giocatore della Lazio. Sono molto contento di essere alla Lazio, è una nuova tappa per me. Spero andrà tutto bene, non ho dubbi al riguardo. Il mio obiettivo è chiaro: passare ad una nuova tappa della mia carriera, giocare al massimo per il piacere mio e della mia squadra, è per questo che sono qui e sono contento della fiducia della Lazio. Spero che questa tappa abbia in serbo delle cose buone per me”.

FAMIGLIA - “Si è vero che mio padre ha avuto un ruolo nella mia crescita, è lui che mi ha insegnato il calcio assieme ai miei fratelli fin da quando eravamo bambini. Oggi siamo diventati grandi ed è fiero di noi. Spero che possa avere da noi nuove soddisfazioni”.

CALCIO - “Da quando sono piccolo ho questa passione per il calcio. Ho fatto le prime selezioni a quindici/sedici anni, sono passato attraverso tutte le categorie una dopo l’altra. Adesso sono un veterano della squadra nazionale, malgrado tutto e spero di raggiungere la Nazionale maggiore più avanti”.

IL GOL ALL'OLIMPICO - “Ho fatto gol allo stadio Olimpico, da un lato ero fiero di aver segnato per la mia squadra, dall’altro oggi è un nuova storia e adesso spero di segnare con la Lazio contro tutte le squadre”.

PASSIONI - “Mi piace giocare alla PlayStation e, come tutti i giovani calciatori, gioco a FIFA, a basket. Ho partecipato anche a partite di a padel con gli amici. Se sono forte a FIFA? Certo!”.

BARONI - “Se tutto va ben avrò un incontro con mister Baroni nelle prossime ore, spero ci capiremo e saremo sulla stessa lunghezza d’onda. So che ci sono delle aspettative nei miei confronti perché sono in fase di sviluppo e spero che troveremo una buona intesa con il mister per progredire su alcuni punti da migliorare in campo e fuori”.

IDOLO - “Dembélé come ho già detto è stato un esempio per me perché amo il dribbling, sono abile con entrambi i piedi, quindi è un giocatore a cui vorrei avvicinarmi poco a poco perché ha una buona tecnica. Ognuno però ha la propria storia e spero di scrivere la mia insieme a Guendouzi che è francese come me”.

PAZIENZA - “La frase “As Sabre” significa “La Pazienza”. Io sono sempre stato paziente ma qualcuno potrebbe pensare che uno come me voglia bruciare le tappe. Ma fino a oggi sono stato paziente, sono passato dalla Ligue 2 alla Salernitana, ora sono alla Lazio e spero di raggiungere altri obiettivi e perché no magari la nazionale francese, che è tra i miei obiettivi”.

NUMERO DI MAGLIA - “Il numero 20? Non era quello che volevo ma per ora lo terrò”.