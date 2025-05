Lazio, elmetto e concentrazione! Fabiani: "Baroni? Nessun problema. Ora vogliamo..."

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - il direttore sportivo della Lazio spegne i rumors su Baroni e invita tutti alla concentrazione in vista di...

La Lazio non si distrae. La Lazio non si agita. La Lazio prepara il rush finale come un gruppo che sa che tutto è ancora possibile. Due partite, due battaglie, un obiettivo: restare in Europa. La Champions è lì, ancora raggiungibile, ma lo sguardo resta ampio. La priorità è la corsa europea. Punto.

Nonostante le voci, le interpretazioni, le pieghe polemiche, l’ambiente biancoceleste resta compatto. Sì, le parole di Marco Baroni nel post-partita contro la Juventus hanno sorpreso. Quel «metto il casco, l’elmetto e arrivo in fondo. Poi si tireranno le somme, lo farà la società e lo farò anche io» ha fatto riflettere. Perché il tono è cambiato. Il barometro è mutato. Non è più solo il club a dover valutare il tecnico, ma anche il contrario.

Uno scenario che ha acceso discussioni, aperto letture, fatto emergere possibili ombre. Ma a spazzare via ogni nube è stato oggi Angelo Fabiani. Il direttore sportivo della Lazio ha voluto mettere un punto, con chiarezza ai microfoni de lalaziosiamonoi.it: “Agitazione? No, non è così. Siamo tutti concentrati su questo finale di stagione. Baroni? Nessun problema. Ho interpretato le sue parole come il riflesso della tensione del momento. Siamo uniti. E vogliamo arrivare in fondo con la testa giusta”.

Tradotto: non c’è spazio per teatrini o incomprensioni. Ora esistono solo Inter e Lecce. Solo due gare da affrontare con il coltello fra i denti. Poi, solo poi, si aprirà il capitolo futuro. Adesso, tutto è rinviato. L’analisi, le riflessioni, le valutazioni. La Lazio ha imparato a non perdersi nei dettagli, ma a stringere i denti. Elmetto in testa, lo ha detto anche Baroni.

