Lazio, emergenza infortuni: Tudor fa la conta delle assenze per il derby

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tudor in difficoltà: quante assenze per il nuovo tecnico della Lazio. Patric ha fatto preoccupare nell'ultima a Torino: è uscito all'intervallo per Casale e non era un cambio concordato. Il croato però ha spiegato che ha avuto solamente dei giramenti di testa. È rientrato dopo ben 40 giorni di stop, si era fermato contro il Bologna in casa. Le sensazioni dall'allenamento riguardo un suo possibile impiego nel derby restano positive e dovrebbe recuperare, come sottolinea il Corriere dello Sport.

In difesa per il momento si lavorerà con solo tre centrali di ruolo (Romagnoli, Gila e Casale), di cui due in campo tutti e 180 i minuti nel doppio scontro con la Juventus. L'emergenza comunque non si ferma qui e si estende anche sugli altri ruoli: Lazzari ha riportato uno stiramento al polpaccio e Rovella non si vede da fine gennaio a causa della pubalgia, come scrive il Messaggero proverà a forzare in questi giorni per andare in panchina sabato. Provedel forse rientrerà il 19 aprile contro il Genoa e sono da verificare anche le condizioni di Luca Pellegrini, che ha rimediato una distorsione alla caviglia contro il Frosinone.