Lazio - Empoli, pagelle dei quotidiani: insufficienze per Sarri e i subentrati

La Lazio butta al vento due punti contro l'Empoli, facendosi rimontare due gol in fondo a una partita dominata in lungo e in largo. I migliori per tutti i quotidiani sono Felipe Anderson e Luis Alberto, mentre voti insufficienti per i neo entrati e Sarri.

Di seguito le pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 5,5; Lazzari 5,5 (25' st Hysaj 5), Casale 6,5, Romagnoli 6, Marusic 5,5; Milinkovic 5,5, Cataldi 6,5 (25' st Vecino 5), Luis Alberto 6 (42' st Basic sv); Felipe Anderson 7, Immobile 5,5, Zaccagni 6,5 (16' st Pedro 5). All.: Sarri 5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 5,5; Lazzari 6,5 (25' st Hysaj 5,5), Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6, Cataldi 6,5 (25' st Vecino 5,5), Luis Alberto 7 (41' st Basic sv); Felipe Anderson 7, Immobile 6, Zaccagni 6,5 (15' st Pedro 5,5). All.: Sarri 5,5.

IL MESSAGGERO - Provedel 5; Lazzari 6,5 (25' st Hysaj 5), Casale 6, Romagnoli 5,5, Marusic 5,5; Milinkovic-Savic 5,5, Cataldi 6 (25' st Vecino 5,5), Luis Alberto 6,5 (42' st Basic 5); Felipe Anderson 6,5, Immobile 5, Zaccagni 6,5 (15' st Pedro 5,5). All.: Sarri 5.

IL TEMPO - Provedel 5.5; Lazzari 6 (25' st Hysaj 5), Casale 5, Romagnoli 5, Marusic 5.5; Milinkovic 6, Cataldi 6.5 (25' st Vecino 4.5), Luis Alberto 6.5 (41' st Basic sv); Felipe Anderson 6.5, Immobile 5, Zaccagni 6.5 (16' st Pedro 5). All: Sarri 4.5.

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 5,5, Lazzari 6,5 (Hysaj 5,5 25' st), Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Marusic 5,5, Milinkovic Savic 6, Cataldi 6 (Vecino 5 25' st), Luis Alberto 6 (Basic sv 42' st), F. Anderson 6,5, Immobile 6, Zaccagni 6,5 (Pedro 5 15' st). All.: Sarri 5.

LIBERO - Provedel 5,5; Lazzari 6 (70' Hysaj 5,5), Casale 6, Romagnoli 6, Marusic 6; Milinkovic-Savic 6,5, Cataldi 6 (70' Vecino 5,5), Luis Alberto 6,5 (84' Basic sv); Felipe Anderson 7, Immobile 5,5, Zaccagni 6,5 (60' Pedro 5,5). All. Sarri.

LA STAMPA - Provedel 6; Lazzari 6 (25' st Hysaj 5,5), Casale 6, Romagnoli 5,5, Marusic 5; Milinkovic-Savic 5,5, Cataldi 6 (25' st Vecino 5,5), Luis Alberto 6,5 (41' st Basic sv); Felipe Anderson 6, Immobile 5, Zaccagni 6,5 (15' st Pedro 6). All.: Sarri 5.