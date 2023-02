Lazio, esordio per Diego Gonzalez con la Primavera: ottimo approccio alla partita

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Si è messo subito in luce il nuovo arrivato in casa Lazio. Al 46' di Lazio - Reggina, valida per la 5a giornata del campionato di Primavera 2, mister Stefano Sanderra concede subito l'occasione al classe 2003. Diego Gonzalez si è preso subito l'incarico di calciare un calcio di punizione da posizione interessante, generalmente affidato a Bertini: ottimo il tiro a giro che sfiora la traversa e costringe il portiere al miracolo. Al 55' il paraguaiano partecipa anche all'azione del secondo gol di Sana Fernandes, intercettando Bertini con una buona palla nello spazio e al poker firmato da Crespi.

Pubblicato il 25/02