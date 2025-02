Lazio, Fabiani a Mediaset: "Siamo fiduciosi e ottimisti. Non era facile sostituire..."

TUTTOmercatoWEB.com

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter - Lazio, ai microfoni di Mediaset è intervenuto il direttore sportivo biancoceleste, Angelo Fabiani che ha commentato così la sfida di questa sera: “Bisogna essere sempre ottimisti e fiduciosi. Il turnover dell’Inter significa turnover per modo di dire, è chiare che noi ci teniamo a ben figurare e a passare il turno consapevoli che affrontiamo una grande squadra. Non sarà una partita facile, ma ce la metteremo tutta per onorare questo impegno e questa competizione”.

“6 gol presi all’Olimpico? Speriamo siano uno stimolo per i ragazzi, non fa piacere prendere 6 gol. Abbiamo assorbito abbastanza bene quella partita, stasera mi auguro sia diversa rispetto a quella del campionato”.

“Quanto sono preoccupato del ritorno della Juve? Sono meravigliato che occupa quella posizione in classifica, una squadra con un blasone che non scopro certamente io. Siamo soddisfatti del percorso della Lazio sia in Europa sia in Campionato e anche in Coppa Italia dove abbiamo battuto il Napoli. Sono abituato a tirare le somme alla fine perché basta poco per rimangiarsi euro quello che abbiamo fatto. Va fatto un plauso ai ragazzi e allo staff tecnico per quello che stanno facendo”.

“Senza limiti? È una Lazio che vuole dire la sua in tutte e tre le competizioni, poi c’è sempre da valutare l’avversario che più si va avanti e più le partite si fanno difficili. Anche in campionato, le piccole - che non me ne vogliano - fare punti con le più blasonate. Nulla è scontato sia in Europa, sia in campionato sia in Coppa Italia. Andiamo avanti fiduciosi dei nostri mezzi e vediamo dove arriviamo. Ci siano posti degli obiettivi, abbiamo riprogrammato tutto e non era facile sostituire gente come Milinkovic e Immobile, Luis Alberto e Cataldi. Abbiamo messo dei giovani di prospettiva che lasciano intravedere qualcosa di importante, il percorso è all’inizio e faremo tutto nel tempo e nei modi giusti”.

