Lazio, Fabiani a Mediaset: "Vogliamo onorare la Coppa Italia. E sul mercato..."

A pochi passi dagli ottavi di finale di Coppa Italia, in vista del match Lazio – Napoli è intervenuto il direttore sportivo Angelo Fabiani ai microfoni di Mediaset: “Noi vogliamo onorare la competizione, Hysaj in campo è un premio, per forza delle norme che ci sono dei fuori quota, in Coppa Italia non c’è questa norma. Mi sembrava giusto farlo andare in campo, non parlerei di turn over da entrambe le parti. Chi scende in campo potrebbe giocare in qualsiasi squadra della Serie A, è chiaro che si va in campo in 10 e penalizza qualcuno. Sono partite per far giocare chi ha poco spazio ma che non sono da meno da chi scende molto più spesso.

Tavares non è una scoperta, Tavares era Tavares già prima di arrivare alla Lazio. Lo stiamo recuperando, ha avuto un problema in Nazionale, oggi ha fatto un lavoro differenziato, vediamo quando sarà a disposizione.

Baroni? Non mi sorprendo, lo conosco da tanti anni. È arrivato tardi in una squadra grande, lo meritava prima, si è fatto sui campi nelle periferie e salvarsi lì non è facile. Si è meritato tutto e nessuno gli ha fatto degli sconti. Belahyane rumor? Escludo categoricamente l’interessamento per questo ragazzo, ottimo giocatore ma oggi non siamo interessati. VAR Parma? Sottostiamo a quella che è stata la decisione dal VAR e confermata dal campo, non siamo convinti, bisogna accettare le decisioni”.