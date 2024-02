Lazio, Fabiani: "Gli impegni ogni tre giorni un massacro, ma nulla è perso"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Angelo Fabiani suona la carica in vista del rush finale in campionato. L'obiettivo Champions è complicato, ma non impossibile. Il quarto posto dista 8 lunghezze, ma la squadra di Sarri ha bisogno di un cambio di passo. Ha una media di 1,53 punti a partita, ne servono almeno 2,75 da qui alla fine per qualificarsi.

Il ds biancoceleste ha parlato in seguito alla batosta di Firenze. Queste le sue dichiarazioni riportate da Il Messaggero: "Da Riad gli impegni ogni tre giorni sono stati un massacro, ma nulla è perso e non dobbiamo mollare già adesso. Purtroppo siamo arrivati all'ultimo appuntamento a pezzi. Provedel non stava in piedi, Marusic non doveva giocare, Casale e Romagnoli avevano la febbre a 38, Vecino è stato forzato così come Zaccagni in campo dopo tante gare ai box. Isaksen aveva il retto femorale indolenzito, Gila squalificato, Rovella e Patric out. La Fiorentina aveva giocato 8 giorni prima, noi 4 prima col Torino".