Lazio, Fabregas ha occhi solo per te: "Sarri è riuscito a farmi..."

Una squadra che gioca un calcio bello e funzionale, una squadra che dopo la sconfitta contro l'Atalanta non si è più fermata. La Lazio di Sarri è, ormai, una creatura bellissima e che sta offrendo uno spettacolo paragonabile forse solo al Napoli di Spalletti. Un'idea condivisa anche da un giocatore che del calcio mondiale ha fatto la storia, Cesc Fabregas, il quale, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha spiegato come queste due squadre sono riuscite a fargli cambiare l'impressione che aveva del calcio italiano: "Avevo di questo calcio un’idea vecchia, perché gli allenatori che avevo conosciuto avevano come priorità la difesa e le squadre italiane affrontate non venivano mai a fare la partita o a toglierci la palla. Ma ora c’è dell’altro, ai miei occhi, c’è la Lazio di Sarri e il Napoli di Spalletti, che gioca assai bene".