Lazio, Farris: "Pedalare forte per la Champions! Domani io terzo incomodo"

"La squadra sta bene e si è allenata bene, ci sono due disponibilità in più coi ritorni di Lazzari e Correa, che non sono giocatori banali". Inizia così Massimiliano Farris, vice di mister Simone Inzaghi, l'intervista alla vigilia della sfida con il Benevento. "Perdiamo un altro giocatore (Caicedo, ndr), ma ci sta in questo momento della stagione perdere qualcuno perché squalificato, ci sono parecchie diffide. Avremo tre impegni ravvicinati, entreranno in gioco delle rotazioni, siamo in contatto quotidiano con Simone che monitora sempre gli allenamenti. Prenderemo con lui tutte le decisioni", ha spiegato ai microfoni di Lazio Style Radio.

ATTESA. "Il mister sta bene, sta meglio. Chiaro che ora stiamo aspettando solo il tampone negativo, speriamo arrivi presto. Il pensiero dello staff è quello di potergli dedicare un altro successo, visto che la squadra gli ha già dedicato la vittoria sofferta a Verona. So quanto tiene al confronto col fratello Pippo, quanto sarebbe stato bello vederli insieme. Diciamo sono in una posizione scomoda, sono il terzo incomodo... Porterò i saluti a Pippo, poi sarà una bella battaglia".

BENEVENTO. "Una squadra pericolosa, lo dicono i numeri. Filippo sta facendo un grande lavoro, hanno centrato 5 vittorie in trasferta, hanno vinto allo Juventus Stadium. Spesso cambiano modulo, per noi può essere un fattore di disturbo, avendo un modulo certo degli avversari il lavoro può essere più semplice. Ma sappiamo le loro caratteristiche e la partita che dobbiamo fare. Se vogliamo rincorrere la Champions dobbiamo pedalare forte e prenderci i 3 punti".