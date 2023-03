Lazio, Felipe Anderson e Zaccagni digiuno troppo lungo: servono i loro gol

Felipe Anderson e Zaccagni sono a secco dal 24 gennaio, mentre Pedro ha timbrato contro il Verona. Per volare servono i loro gol...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio, dopo l'impresa di Napoli, è pronta alle fatiche Europee. Domani all'Olimpico arriva l'AZ Alkmaar nell'andata degli ottavi di finale di Conference League. I biancocelesti tengono alla competizione e non intendono snobbarla, ma necessariamente Sarri è costretto a qualche cambio per far rifiatare i suoi. In avanti è probabile che Immobile possa riposare. L'attaccante è uscito malconcio dal Maradona e ieri ha lavorato in palestra. Se Ciro non dovesse partire dal primo minuto, toccherà a Felipe Anderson giocare da centravanti. Il brasiliano, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, non segna dal 24 gennaio e dal match con il Milan. L'ex West Ham è il sempre presente di Sarri e domani timbrerà l'84 partita consecutiva da quando è tornato alla Lazio. In questa stagione aveva trovato una regolarità di rendimento anche sotto porta, ma nell'ultimo mese e mezzo qualcosa si è inceppato. La squadra biancoceleste ha bisogno anche dei suoi gol. A secco dal 24 gennaio anche Zaccagni che non ha mai segnato in Europa quest'anno. Pedro, invece, ha segnato contro il Verona e ha realizzato due centri nel girone di Europa League. La Lazio ha segnato 7 gol nelle ultime nove gare, abbassando la media che l'aveva vista come una delle squadre più prolifiche della stagione. Numeri che vanno migliorati per proseguire l'avventura in Conference e continuare la lotta per la zona Champions.