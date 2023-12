Lazio, Felipe Anderson fa 300 in biancoceleste: ma il rinnovo è un rebus

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Un rendimento con troppi alti e bassi, e ora il futuro è sempre più in dubbio. Felipe Anderson sta provando ad accendersi per riprendersi la Lazio: come gran parte della rosa, non ha convinto in questa prima parte di stagione. La sua media voto infatti è calata drasticamente (da 6,18 a 5,79), e ha messo a segno un solo gol e qualche assist (cinque, di cui uno in Champions). Serve molta più continuità.

Adesso a risentirne è anche il suo rinnovo di contratto. Proprio per questo la Lazio ha deciso di aspettare: il brasiliano compirà 31 anni ad aprile e le sue richieste sono alte. C'è una bozza di accordo fino al 2027, la società non vuole andare oltre i 3,5 milioni di stipendio, mentre lui ne vorrebbe 4. Regna l'incertezza: il numero 7 si trova bene a Roma e non vorrebbe andare via, ma potrebbe attirare grandi squadre a parametro zero.

Ora nel suo presente però ci sono i colori biancocelesti: contro il Frosinone raggiungerà quota 300 presenze con la Lazio. Un suo rilancio sul campo potrebbe aiutare e agevolare le trattative per un possibile prolungamento. I tifosi sperano che, almeno nella seconda parte di stagione, possa tornare, anche per alcuni tratti, ai livelli dello scorso anno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.