Lazio| Felipe Anderson, il Milan costa caro: tre missioni nel mirino

RASSEGNA STAMPA - Le sfide importanti esaltano Felipe Anderson e contro il Milan vuole sfamarsi a più non posso. Il brasiliano è maturato, sta vivendo un periodo spettacolare alla Lazio: tra assist, gol, dribbling e imbucate perfette ha ritrovato la sua tanto desiderata continuità. Questa sera contro la squadra di Stefano Pioli vuole andare a segno per la quarta partita consecutiva. Non solo, perché, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'attaccante ha messo nel mirino un tabù negativo. Infatti, Pipe non ha mai battuto e segnato contro il Milan in 11 occasioni in cui l'ha affrontato (3 pareggi e 8 sconfitte tra campionato e Coppa Italia). Questa sera si caricherà la squadra sulle proprie spalle, ancora una volta. Ciro Immobile gli ha consegnato le chiavi dell'attacco. I tifosi hanno piena fiducia in lui, starà a Felipe Anderson invertire il trend negativo.