Lazio, Felipe Anderson insidia Castellanos: le riflessioni di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Dopo la sconfitta di Milano, Sarri aveva aperto all'opzione di Felipe Anderson falso nueve solo in situazioni di emergenza. L'opzione che lo scorso anno ha fatto le fortune della Lazio, sarà ripercorribile solo in caso di necessità. L'infortunio di Immobile può rientrare in queste circostanze? Ieri il capitano biancoceleste ha tentato di allenarsi con i compagni, prima del campanello d'allarme che lo ha costretto a tornare negli spogliatoi. La sua presenza nella partita di oggi sarebbe solo per il suo ruolo in squadra, con zero possibilità di vederlo in campo. Si scalda allora Castellanos, mentre dalle retrovie, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, si insidia Felipe Anderson.

L'attaccante argentino a Milano ha giocato la sua prima da titolare, bene nel primo tempo ad aprire gli spazi, nel secondo tempo è crollato con tutta la squadra. 'Pipe' nel ruolo di falso nueve potrebbe rappresentare una soluzione interessante, un'opzione forse difficile, ma non per questo da scartare. Nella scorsa stagione, a Bergamo, il tridente Pedro-Felipe Aderson-Zaccagni, ha mandato ai matti la squadra di Gasperini. Sarri ha dimostrato spesso di amare le sorprese, di essere imprevedibile anche e soprattutto nella scelta degli undici. Stupirà anche oggi? Difficile dirlo, ma ogni opzione diventa plausibile e allora perché no. Felipe titolare nel ruolo di attaccante andrebbe ad aprire a nuovi ballottaggi, tra questi quello tra Pedro, l'eroe di Celtic Park e Isaksen.