Lazio, Felipe Anderson: "Sarri ha chiesto umiltà. Vincere per non dipendere da nessuno"

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel pre partita di Spezia-Lazio, l'attaccante biancoceleste Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, 233:

“Il mister ci ha chiesto una grande umiltà nell’affrontare la gara di oggi. Dobbiamo sacrificarci sapendo che la strada è ancora lunga, mancano ancora tante partite.

Quello di oggi sarà un match fondamentale per il nostro percorso per continuare a rimanere in alto in classifica. Vogliamo vincere per non dipendere da nessuno.

Sappiamo l’ambiente che ci aspetta, non dobbiamo avere nessuna paura ma solamente tanto rispetto. Sarà necessario essere umili, sacrificarsi e saper soffrire. Dovremo fare il nostro meglio per portare a casa il risultato.

Sono molto felice di queste mie ultime due stagioni alla Lazio. Sto giocando tutte le partite, sono felice del nostro percorso di crescita e vedere che la squadra riesce a mettere in campo ciò che chiede il mister. Tutto questo mi rende orgoglioso e fiero di ciò che ho fatto e che sto facendo”.

A Sky Sport il brasiliano ha aggiunto: "Il mister ci ha detto che dobbiamo stare molto attenti, conosciamo la forza dello Spezia e che lotterà con le unghie e con i denti. Sappiamo che è una partita delicata per loro, ma anche per noi è molto importante. A volte abbiamo sbagliato l'appuntamento dopo una vittoria molto importante. Oggi vogliamo cambiare questo trend e quindi vincere. Noi siamo sempre concentrati sulla prossima partita, soprattutto quando sopno concentrati tanti impegni. Avere più giorni a disposizione sicuramente ci può aiutare. Io al centro? È divertente per me variare e sto cercando di imparare e crescere velocemente per aiutare la squadra, anche se spero che ci sia Ciro perché è il nostro capitano".

Il brasiliano è intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Questa sera servirà sacrificio e umiltà, solo così potremo comandare la partita, soffrire quando servirà, dobbiamo sacrificarci tanto. Il desiderio per i miei trent'anni? La salute e poi vogliamo vincere a tutti i costi".