Lazio, Felipe - Pedro - Zaccagni: pronti i rinnovi di contratto

Una poltrona per tre, anzi un trono, perché questo terzetto d'attacco merita di essere trattato come un re. Felipe Anderson, Pedro e Zaccagni sono stati plasmati da Sarri alla perfezione e così ai piani alti si discutono le modalità per blindarli. Come riporta la rassegna di Radiosei, il primo sarebbe Zaccagni: per lui è pronto un rinnovo fino al 2027, le cifre sono ancora tutte da valutare (ora guadagna 1,6 più bonus). Tra la richiesta e l'offerta ci sarebbe la differenza di un milione, con la Lazio che non vorrebbe portarsi oltre i 2,2 milioni di euro più bonus.

Per quanto riguarda Pedro c'è tutta la volontà da entrambe le parti di continuare insieme, l'unico nodo riguarderebbe invece alcuni compensi dovuti dalla Roma al giocatore in un contratto. Il canarino ne avrà diritto alla metà se firmerà un nuovo contratto prima del 10 settembre, prenderà tutto (circa 500mila euro) invece se firmerà dopo. Anche per lui, Lotito propone un contratto di un anno a 2,2 milioni più bonus, cifra che gli farebbe recuperare quella parte dei soldi che non guadagnerebbe dalla Roma).

Felipe Anderson ha un contratto in scadenza nel 2024: al West Ham guadagnava 3,5 milioni di euro e pur di tornare alla Lazio ha accettato uno stipendio di 2,5 milioni più bonus. Anche per lui non sembrerebbe esserci il dubbio di un rinnovo pressochè immediato.