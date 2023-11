Lazio - Feyenoord, caro prezzi e risultati: Olimpico pieno a metà

RASSEGNA STAMPA - Lazio - Feyenoord non potrà contare sul pubblico delle grandi occasioni. Il match decisivo per il girone di Champions League non vedrà il pienone come ci si aspettava. Provedel e Sarri avevano chiesto l'aiuto del pubblico, ma è arrivato solo in parte. Al momento sono 31mila gli spettatori previsti e i motivi sono due: momento della squadra e caro prezzi. Sì perché Lotito ha detto di non voler svalutare il marchio e che tutti hanno aumentato i prezzi. La differenza, però, è che l'aumento dei prezzi andrebbe anche giustificato. Le sei sconfitte in 14 partite e un livello di gioco nettamente più basso rispetto allo scorso anno hanno un po' freddato l'entusiasmo che si era creato intorno ai ragazzi di Sarri.

Al momento, come rivela l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono poco più di 31 mila gli spettatori previsti. Ai 21280 abbonati si sono aggiunti solo 10mila paganti. Troppo pochi considerando anche che la trasferta è vietata ai tifosi olandesi e quindi sarebbe potuta essere un'occasione per avere un Olimpico tutto a tinte biancocelesti. Invece lo stadio presenterà tanti posti vuoti che non sono proprio un bello spettacolo per la Champions League. L’appeal di un club cresce con lo stadio pieno, si alimenta con i risultati sportivi e con i ricavi. Battere il Feyenoord vale un premio di 2,8 milioni di euro. La qualificazione agli ottavi Champions porterebbe altri 9,6 milioni. Sarebbe più semplice guadagnare con l’Olimpico pieno, non semivuoto, nello stesso interesse della società. Bisognerà fare un passo verso i tifosi perché la squadra ha bisogno di uno stadio caldo e strapieno come quello affrontato in Olanda che ha fatto la differenza.