Lazio, finalmente torna Castellanos: nuova linfa per l'attacco biancoceleste

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio riabbraccia Taty Castellanos, la sua punta di riferimento, dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per un mese. Lo stesso Baroni non nasconde l'importanza del suo rientro: "È la nostra punta e si muove tanto. La sua assenza ci ha penalizzato, ma abbiamo comunque trovato il gol con altri giocatori".

In effetti, come sottolinea il Messaggero, nei cinque match senza l’argentino – escludendo il 2-2 contro il Napoli del 15 febbraio, in cui si infortunò al 27’ – la Lazio ha segnato solo cinque reti, con ben tre di queste che sono arrivate su calcio da fermo (Pedro su rigore e due di Romagnoli da calcio d'angolo). Chi ha preso il suo posto in attacco, invece, non è riuscito a incidere: Noslin, Dia e Tchaouna sono rimasti a secco. "Hanno caratteristiche diverse e vanno serviti in altro modo, ma il collettivo è sempre la chiave", ha sottolineato l’allenatore.

Ora, però, l’obiettivo è accelerare il pieno recupero di Castellanos per affrontare al meglio l’Europa League, prima stasera e poi chissà, magari nei quarti, e rientrare in corsa per la Champions. Il suo ritorno potrebbe dare nuova linfa a un attacco che, senza di lui, ha faticato a trovare soluzioni efficaci.