Lazio - Fiorentina, Caicedo: "Siamo carichi, faremo una grande gara"

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, INZAGHI FA LA CONTA: FORFAIT CORREA, RADU VA IN PANCHINA Rifinitura pomeridiana per la Lazio di Simone Inzaghi, dopo la seduta di scarico andata in scena dopo il rientro da Bergamo ieri mattina. Non c'è tempo per fermarsi, il calendario non farà sconti di qui fino alla fine del campionato. La notizia positiva... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, KUMBULLA È VICINO: ECCO I DETTAGLI - VIDEO [PREMI F5 PER AGGIORNARE] AGGIORNAMENTO ORE 00.00 - L'accordo è vicino, si sta lavorando a diversi aspetti della trattativa, compresi quelli burocratici. È un mercato atipico, si lavora nonostante un campionato ancora in corso. Lazio e Verona... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ANCHE IL PSG PENSA A SZOBOSZLAI: LE ULTIME Il Paris Saint Germain è piombato su Dominik Szoboszlai. A riportarlo è tuttomercatoweb.com, che spiega come il centrocampista ungherese sia finito nel radar del club parigino. Che, a campionato già concluso, può proiettarsi fin da...