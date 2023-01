Lazio - Fiorentina, Immobile incrocia le dita: la scelta di Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Non ne può più Ciro Immobile, di stare fermo a guardare i suoi compagni battersi in campo per inseguire il sogno Champions. Il bomber vuole tornare al suo posto e mettersi alle spalle l’infortunio rimediato contro il Sassuolo, ma serve cautela. La situazione è in miglioramento, il recupero procede ma non bisogna correre rischi. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il capitano biancoceleste sarà accontentato da Sarri e tornerà ad assaporare il clima della partita dalla panchina. È riuscito a strappare la convocazione, sarà a disposizione anticipando i tempi del rientro ma la possibilità di vederlo in campo è minima. Il grande giorno resta fissato al match con la Juve, quello in Coppa Italia, ma la situazione potrebbe variare. Dipende da come si metterà la gara oggi, il numero diciassette potrebbe disputare massimo 15/20 minuti ma non è detto che il mister scelga di concederglieli. Il tecnico spera di non averne bisogno, in modo da rispettare il piano stabilito e non mettere a rischio il lavoro svolto fin qui.