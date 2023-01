Lazio - Fiorentina, le probabili formazioni: le scelte di Sarri e Italiano

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A meno di una settimana di distanza dalla vittoria contro il Milan, Maurizio Sarri è chiamato a scegliere la formazione migliore per conquistare il successo anche con la Fiorentina, sempre all'Olimpico domenica 29 gennaio alle 18. Sulle fasce potrebbe rifiatare Marusic: Lazzari tornerà titolare, a sinistra potrebbe essere confermato Hysaj. Non è da escludere un turno di riposo per il montenegrino, insomma. A centrocampo non sembrano esserci dubbi sul terzetto composto da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Il tridente d'attacco, vista l'assenza di Immobile e la prova maiuscola contro i rossoneri, sarà di nuovo formato da Pedro e Zaccagni ai lati di Felipe Anderson. Mai messa in discussione, infine, la coppia di difesa: Casale, Romagnoli. Di seguito le probabili formazioni:

Stadio Olimpico di Roma

Domenica 29 gennaio, ore 18.00

Serie A - Ventesima giornata

Lazio - Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Fares, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri, Immobile, Romero. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Gonzalez; Kouame. A disp.: Cerofolini, Kayode, Krastev, Venuti, Martinelli, Ranieri, Terzic, Duncan, Jovic, Barak, Bianco, Saponara. All.: Italiano.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Valeriani, Rossi; IV Uomo: Piccinini; VAR: Chiffi; AVAR: Abbattista.

