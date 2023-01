Lazio-Fiorentina, marea biancoceleste all'Olimpico: il dato sui biglietti

Meno di 24 ore al fischio d'inizio di Lazio-Fiorentina, ventesima giornata di Serie A. Dopo il traviolgente successo contro il Milan, i biancocelesti vogliono continuare la propria corsa in zona Champions e per farlo avranno bisogno del sostegno del proprio pubblico. L'Olòimpico si tinge dei colori del cielo ed è pronto a spingere gli uomini di Sarri verso un'altra vittoria. Sono circa 13 mila i tagliandi venduti fino a questo momento che, sommati agli abbonati, portano il numero di spettatori a circa 40 mila. Per una Lazio che vola c'è anche la sua gente che si diverte.