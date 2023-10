Lazio - Fiorentina, probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Mettere alle spalle la batosta in Champions e ripartire in campionato. Sarri ha poco tempo per preparare il match di lunedì sera. I dubbi principali della Lazio riguardano il centrocampo: Luis Alberto è sicuro del posto, in regia uno tra Cataldi e Rovella. Kamada e Guendouzi si giocano il terzo posto del terzetto con Vecino più indietro nelle idee del mister. Con l'infortunio di Casale, Patric ha la strada spianata verso il ritorno dal 1'. Sugli esterni Lazzari e Marusic in vantaggio su Hysaj e Pellegrini che sperano comunque in una chance. Sarri scioglierà solo all'ultimo il dubbio Castellanos-Immobile per il ruolo di centravanti in mezzo a Zaccagni e Felipe Anderson. In questo momento, l'argentino è leggermente avanti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Pedro, Isaksen, Immobile. All.: Sarri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Ikoné; Nzola. All.: Italiano.