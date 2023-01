Lazio - Fiorentina, Zaccagni: "Ce la metteremo tutta. Stasera..."

TUTTOmercatoWEB.com

Maurizio Sarri è alla ricerca dell’equilibrio e della continuità. Per questo Lazio - Fiorentina sarà la chiave del cammino di Felipe Anderson e compagni, dopo il poker servito al Milan. Così, a pochi passi dal match ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Mattia Zaccagni: “Stiamo cercando di trovare la continuità, oggi affrontiamo una squadra molto forte. La classifica non rispecchia il valore dei nostri avversari, ce la metteremo tutta per portare a casa i tre punti. All’andata il risultato è stato forse troppo ampio guardando l’andamento della partita. Stasera dovremo cercare di portare in campo l’atteggiamento delle ultime gare”.

Il numero venti biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Dazn, queste le parole: "Cilindrata mentale? Lo step che vogliamo fare è la continuità, è quello che stiamo cercando. Stasera speriamo di dare continuità"