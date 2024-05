Lazio-Flaminio, il ’no’ del Comune a un dettaglio del progetto

Claudio Lotito da anni è al lavoro per cercare di regalare alla Lazio e ai tifosi uno stadio di proprietà. La struttura individuata è quella del Flaminio, ma cavilli burocratici non hanno e non stanno rendendo vita facile all’idea del patron biancoceleste. Nonostante questo però, il presidente non demorde e, come rivelato ieri in esclusiva ai nostri microfoni, a breve verrà presentato il progetto. Nel corso della trasmissione 'Sei Volte Buongiorno' su Radiosei però, sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito: “Il Comune ha detto ‘no’ alla proposta di costruire un centro commerciale nei pressi dello stadio”. Aspetto dunque che costringerà la società a rivedere alcuni dettagli del piano da presentare.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE