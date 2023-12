Lazio - Frosinone, dove vedere il match in tv e streaming

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è tornata a vincere in campionato nel match contro l'Empoli. Ora, per l'ultima gara del 2023, c'è il Frosinone che attende i biancocelesti allo Stadio Olimpico. La formazione di Di Francesco è una delle grandi sorprese del campionato, grazie soprattutto ai propri giocatori offensivi. Di recente, tra l'altro, ha eliminato il Napoli in Coppa Italia con un netto 0-4. La partita tra le due squadre, valida per la diciottesima giornata di Serie A, è in programma venerdì 29 dicembre alle ore 20:45. Sarà trasmessa in co-esclusiva Dazn, dove potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console, e Sky Sport dove sarà trasmessa su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213) e in streaming su NOW e SkyGO.