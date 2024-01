Lazio, futuro e ingaggio: il doppio rebus di Kamada

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Kamada, dubbio sul futuro e sull'ingaggio. Ieri il confronto a Formello con Fabiani dopo l'esclusione dalla Coppa d'Asia. Il 6 non è stato convocato dal Giappone vista la prima parte di stagione deludente con la Lazio. Il ragazzo ha voglia di rifarsi e di riprendersi la scena, l'obiettivo è tornare a fare la differenza come ha dimostrato per anni a Francoforte.

Daichi ha sei mesi a disposizione per far cambiare idea su di lui ai tifosi e agli addetti ai lavori. Sarri ci crede. "Non sta rendendo come lo avevo visto a Francoforte. Sono ancora fiducioso e convinto che possa venire fuori perché ha qualità", ha detto il mister in una recente intervista a Dazn. Come riporta Il Corriere dello Sport, c'è un doppio rebus che, però, ruota intorno al centrocampista nipponico.

Kamada è in scadenza a giugno e ha firmato con la Lazio per un solo un anno. Se a fine anno il giocatore deciderà di far valere l'opzione di rinnovo, l’ingaggio peserà il doppio per il club. Solo il Decreto Crescita infatti, adesso eliminato, aveva permesso a Lotito di riconoscere un contratto da 3 milioni netti risparmiando sul lordo. E' tutto nelle mani di Kamada, sia la svolta in campo che la scelta sul futuro. Se non dovessero arrivare altre offerte alla pari da altri club, il giapponese potrebbe essere tentato dalla permanenza. La Lazio si aspetta che lui e Felipe Anderson restino a Roma almeno fino a giugno, poi verranno tirate le somme.