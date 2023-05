Lazio, futuro in bilico per Pedro: ecco quando deciderà

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Pedro prolunga o va via. E' questo il dilemma degli ultimi giorni in casa Lazio. Lo spagnolo è di fronte a un bivio. Firmare il rinnovo di un anno con la Lazio o tornare in Spagna a parametro zero. Lo tenta il Tenerife che vorrebbe riportarlo nell'isola dove è nato. Bella suggestione per il 9 biancoceleste che entro un mese sceglierà il suo futuro. Sarri vorrebbe tenerlo ancor con lui, ma il giocatore vuole essere sicuro di poter fare ancora la differenza a questi livelli nonostante l'età. L'arrivo di un altro esterno offensivo consentirebbe al Comandante di gestirlo ancora meglio. Avere nello spogliatoio uno con l'esperienza di Pedrito sarebbe doppiamente importante in caso di qualificazione in Champions. L'ultima parola spetta al giocatore, la Lazio attende.

NON SOLO - Come riporta Il Messaggero, sul giocatore ci sarebbe anche il Valencia che gli regalerebbe un ritorno nella massima serie spagnola per chiudere la carriera. Pedro resta con il dubbio, ma intanto cerca di pensare solo al campo. Domenica c'è una partita fondamentale contro l'Udinese che potrebbe spingere la Lazio a centimetri dall'obiettivo Champions League. Proprio alla Dacia Arena, lo spagnolo segnò il suo primo gol in Italia con la maglia della Roma. Spera di ripetersi per regalare una gioia immensa al popolo laziale. Sperando che non sia una delle ultime.