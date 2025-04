Lazio, futuro incerto per Baroni: le prossime gare saranno decisive

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Marco Baroni è appeso ai prossimi risultati. Dalle stelle alle stalle, un ribaltone inaspettato che spinge la Lazio verso il basso. Nei primi mesi aveva fatto sognare tifosi e addetti ai lavori con un calcio dinamico e veloce, ora restano solo i ricordi di quella Lazio. Dopo la vittoria contro il Napoli dell'8 dicembre, la Lazio era a -1 dal secondo posto dei partenopei e a -3 dalla Dea capolista. Ora rischia di rimanere fuori dall'Europa.

La Lazio non brilla più, è un dato di fatto. Baroni ha un contratto fino al 2026, ma la sua permanenza è legata ai risultati che otterrà. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la qualificazione in Europa è un requisito fondamentale per la permanenza. Ne vale l'orgoglio, il prossimo mercato e il blasone che una squadra come la Lazio merita. In tal senso, saranno fondamentali le prossime quattro gare contro Atalanta, Roma e Bodo/Glimt (andata e ritorno).

La Lazio può trovare uno slancio da queste sfide, oppure il contrario. Vincere gli scontri diretti in campionato e passare il turno in Europa League darebbe nuova linfa e ulteriori speranze. Se è vero che la condizione recente della Lazio non induce all'ottimismo, lo è altrettanto il fatto che la Champions League dista soli quattro punti. Tutto è ancora da vedere, Baroni e la Lazio si giocano un'intera stagione. Anche quella successiva.