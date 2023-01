Lazio, Gagliardini possibile opportunità a costo zero, ma non è l'unica...

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Roberto Gagliardini potrebbe essere un altro possibile colpo della Lazio a parametro zero. Come riporta la rassegna di Radiosei, il centrocampista dell'Inter a giugno sarà libero e dopo Romagnoli e Vecino arrivati alla scorsa estate rappresenta più che un'opportunità. Ha 29 anni è non è in una fase di massimo splendore della sua carriera, ma è in cerca di rilancio. Il suo agente è Beppe Riso lo stesso che cura gli interessi di Danilo Cataldi, di cui si sta discutendo il rinnovo. La Lazio a prescindere da ciò è alla ricerca di forze nuove a centrocampo. Le possibili partenze di Milinkovic e Luis Alberto la prossima estate impongono la ricerca di sostituti all'altezza e Gagliardini può fare al caso di mister Sarri. Ha esperienza e rientra ampiamente nei parametri economici del club biancoceleste. Guadagna 1,8 milioni di euro. Probabile che il giocatore possa chiedere un ingaggio leggermente più alto visto che non ci sono costi inerenti il cartellino.

LE ALTRE PISTE A COSTO ZERO - Al tempo stesso però non è l'unico centrocampista appetibile che si libera a costo zero. Infatti c'è anche Dani Ceballos, 26enne del Real Madrid già monitorato nel 2021 che però guadagna 3 milioni. Per quanto concerne l'attacco adesso o a giugno arriverà il tanto sospirato Ciro Immobile. Attualmente i nomi caldi sono quelli di Sanabria e Bonazzoli, mentre tra sei mesi si libera Mariano Diaz del Real Madrid. Quest'ultimo però guadagna 5 milioni di euro. Nel caso si dovrà negoziare un bel po' lo stipendio.

TERZINO - Per la fascia sinistra Sarri non ha mai nascosto di voler un rinforzo già da gennaio. Luca Pellegrini sembra essere il principale obiettivo al momento, ma prima è necessaria l'uscita di Fares. L'algerino si sta rimettendo in forma. D'altronde per poterlo cedere è importante poter dimostrare la sua integrità fisica, in modo che le possibili pretendenti possano farsi avanti.