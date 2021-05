Lazio - Genoa, i convocati di Inzaghi: Caicedo e Acerbi assenti

La Lazio è in attesa di scoprire il proprio destino: il prossimo anno giocherà ancora in Champions League? Manca poco per scoprirlo, ma ciò non dipende solo dai risultati dei biancocelesti. Sicuramente la squadra di Inzaghi non può far altro che vincere le partite rimanenti e sperare nella caduta delle altre pretendenti. Oggi all'Olimpico c'è il Genoa e il mister piacentino dovrà fare a meno di due giocatori importanti come Acerbi e Caicedo. Il primo salterà il lunch match perché squalificato, il secondo è ancora alle prese con la fascite plantare. Inzaghi ha comunque convocato 21 giocatori per la gara.

I CONVOCATI - Alia, Reina, Strakosha, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu, Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira, Correa, Immobile, Muriqi.

