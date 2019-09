Lazio - Genoa, Immobile fa gol e abbraccia Inzaghi - FOTO

Ciro Immobile e Simone Inzaghi, ecco il lieto fine. Serviva un gol all'attaccante biancoceleste per abbracciarsi il mister biancoceleste. Cala il poker contro il Genoa e corre in panchina per trovare il suo allenatore. Dopo la sfuriata per il cambio durante Lazio-Parma, tante voci si sono rincorse sul fatto. Da oggi pomeriggio il caso è definitivamente chiuso. Il rapporto Immobile-Inzaghi è tornato bello. E così i biancocelesti tornano anche a vincere.

