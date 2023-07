Lazio, giornata di visite per Immobile e Hysaj: l’arrivo di Ciro - FOTO

AGGIORNAMENTO 10:42 - Ecco il capitano. Dopo Hysaj tocca a Immobile. Ciro è arrivato all'Isokinetik per le visite di rito. Nel pomeriggio la partenza direzione Tre Cime di Lavaredo dove raggiungerà i compagni di squadra insieme al terzino albanese.

AGGIORNAMENTO 09:42 - Arrivato per primo all'Isokinetik Elseid Hysaj che svolgerà la seconda parte di visite mediche prima della partenza per il ritiro di Auronzo. Scorri a fine articolo per le immagini.

È il giorno di Ciro Immobile e Hysaj. I due sono appena rientrati dalle vacanze, più lunghe visti gli impegni con le rispettive nazionali, e sono pronti a iniziare la preparazione in vista della prossima stagione. Prima di raggiungere il resto della squadra in ritiro a Auronzo di Cadore, l’attaccante e il difensore si sono sottoposti alle consuete visite mediche di rito. Dal centro sportivo di Formello, dove hanno svolto gli accertamenti clinici, si sono spostati all’Isokinetic. Qui, a breve, svolgeranno i test fisici.