Lazio, giudice sportivo: squalificato Romagnoli, tre gli ammoniti

La trentaduesima giornata di Serie A si è conclusa e, come di consueto, la Lega ha reso note tramite i canali ufficiali le decisioni del giudice sportivo. In casa Lazio è stata confermata la squalifica per Alessio Romagnoli, diffidato ha rimediato contro l’Inter il quinto cartellino giallo ‘per comportamento scorretto nei confronti di un avversario’. Salterà dunque la sfida contro il Sassuolo. Confermata l’ammonizione anche nei confronti di Luis Alberto ‘per proteste nei confronti degli ufficiali di gara’, Mattia Zaccagni e Adam Marusic ‘per comportamento scorretto nei confronti di un avversario’.

SASSUOLO - Squalificato per due giornate effettive di gara Andrea Pinamonti ‘per avere, al 29° del secondo tempo, a seguito di una decisione arbitrale, rivolto ad alta voce un epiteto ingiurioso al Direttore di gara’. Oltre l’attaccante, anche Maxime Lopez salterà la sfida contro la Lazio. Fermato per un turno ‘per comportamento non regolamentare in campo’.

Pubblicato il 1/05

