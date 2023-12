Lazio, gli "anti-Inter" puntano al bis (e al primo gol in casa): la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Felipe Anderson e Luis Alberto furono mattatori nel successo contro l'Inter all'Olimpico. Il brasiliano sbloccò la gara, lo spagnolo siglò il definitivo sorpasso verso i tre punti. Era venerdì 26 agosto, si giocava la terza giornata e da quella vittoria la squadra di Sarri avviò la propria cavalcata verso il secondo posto con l'approdo in Champions League. La sfida contro l'Inter di domani sera, invece, scuote la voglia di rilanciarsi. E di riscoprirsi trascinatori: di una Lazio che vuol riportarsi in alto. Hanno già mandato a picco la squadra di Inzaghi: inseguono un clamoroso bis.

Il brasiliano ha un feeling privilegiato con il gol appena incrocia l'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Anderson ha rifilato sette gol ai nerazzurri, compreso quello ai quarti in Coppa Italia nel successo al Meazza del 31 gennaio 2021. In campionato, una doppietta nel dicembre 2014, poi il gol all'Olimpico nel KO (3-1 del maggio 2018). E risalta la rete del 16 ottobre 2021: al 36' della ripresa Felipe timbrò il 2-1. Era appena tornato e già "immerso" negli schemi di Sarri.

Riscossa contro l'Inter. Entrambi i gol di maggior fantasia rincorrono il primo gol stagionale all'Olimpico. Luis Alberto, in particolare, punta a risalire in cattedra nel giorno della Lazio. È stato il trascinatore della squadra almeno fino alla trasferta con il Sassuolo del 21 ottobre. Poi, il suo rendimento è sceso in maniera fin troppo evidente. Proprio a Reggio Emilia il suo ultimo gol, poi il leader si è offuscato. La sfida contro l'Inter è, certamente, la più stuzzicante per sbloccarsi.

