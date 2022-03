Lazio, gli 'esuberi' convincono nei loro club: la situazione di Vavro, Muriqi e Escalante

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'aria di Roma è più che mai lontana per Vedat Muriqi, Denis Vavro e Gonzalo Escalante. I tre calciatori hanno lasciato la Capitale a gennaio per andare a giocare, visto lo scarso impiego nella Lazio, e stanno vivendo un periodo d'oro. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei questa è un'ottima notizia non solo per i giocatori in questione ma anche per Lotito che spera di poter monetizzare in estate le loro cessioni e non vederli tornare a Formello.

Muriqi è il calciatore che ha certamente avuto il miglior impatto: due gol e un assist nelle prime tre partite giocate con il Mairoca e uno spirito da Pirata ritrovato dopo quasi due anni di smarrimento. Bene anche Vavro con il suo Copenhagen per il quale nell'ultimo match ha anche segnato una rete direttamente da calcio di punizione. In gol per la prima volta anche Escalante con la maglia dell'Alaves. Insomma i tre ex viaggiano a vele spiegate, si spera fino alla fine della stagione.