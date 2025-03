Lazio "Guendouzi-dipendente": il francese è il più stakanovista della rosa

TUTTOmercatoWEB.com

Sembra proprio non esistere più una Lazio senza Guendouzi. Imprescindibile ormai per Baroni, sia per le sue doti tecniche, sia per la determinazione che mette in campo. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, la rifinitura ha chiarito eventuali dubbi: anche contro il Plzen la mediana sarà composta dal francese e da Rovella, con vecino pronto a subentrare.

L'ex Marsiglia quindi non si riposerà: fino ad ora ha saltato solo 43 minuti in tutto il campionato, ma è stato titolare in tutte le 27 gare fin qui giocate. In Europa è invece partito dall'inizio 4 volte su 8. Numeri che vengono affiancati da un carattere deciso e maturo, tratti che lo hanno reso tra le colonne portanti della formazione di Baroni.

Finora ha totalizzato 2.869 minuti complessivi, più di Rovella (2.491) e di Provedel (2.430). Anche se si valutassero solo i minuti giocati in campionato, Guendouzi sarebbe alla guida, con 2.387 minuti, davanti sempre a Provedel (2.340) e Gila (2.003).