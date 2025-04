Lazio, Guendouzi: "Meritavamo la vittoria. Le critiche? Non ci preoccupano..."

TUTTOmercatoWEB.com

Al termine del derby pareggiato tra Lazio e Roma per 1-1, ai microfoni di SportMediaset, ha parlato il centrocampista biancoceleste, Matteo Guendouzi, che ha commentato la sfida non nascondendo l'amarezza per la mancata vittoria.

"C'è dispiacere, meritavamo la vittoria e i tre punti, usciamo con un pareggio perché ci siamo trovati di fronte un bravo portiere e dobbiamo accettare il fatto che abbia salvato la sua squadra. Abbiamo giocato bene, giocando così le prossime, da qui a fine stagione, raggiungeremo quelli che sono i nostri obiettivi".

Un'ottima prestazione fra l'andata ed il ritorno col Bodo/Glimt.

"Sì, abbiamo viaggiato tanto questa settimana con diversi giorni lontani da casa. In Norvegia è finita con un risultato negativo, ora dobbiamo concentrarci sul ritorno. Abbiamo possibilità di qualificarci, ma dovremo partire forte, aggressivi, creando subito occasioni da gol".

La Lazio crede ad una qualificazione in Champions?

"Certo, senza dubbio. Ma andiamo avanti gara per gara, ora penseremo al ritorno col Bodo, poi penseremo alla prossima col Genoa. Ci sono tante squadre in corsa, secondo me dove saremo alla fine dell'anno sarà dove ci saremo meritati di stare. Io posso solo dire di avere grande fiducia nella nostra squadra".

Le critiche delle scorse settimane?

"Non ci siamo mai preoccupati di quello che dice la gente. Sappiamo che alcune partite non le abbiamo giocate così bene, ma in stagione ne abbiamo fatte tante molto bene. E' una stagione in cui è iniziato un nuovo progetto, mi sembra che tutto stia andando bene. Noi guardiamo solo al campo, il resto lo lasciamo ai giornali. Noi crediamo nelle nostre qualità e crediamo di poter raggiungere i nostri obiettivi a fine anno".