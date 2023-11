Lazio hai perso le ali? Zaccagni e Felipe cercano il riscatto

RASSEGNA STAMPA - Se Immobile sta piano piano ritrovando se stesso, Maurizio Sarri spera di riabbracciare presto i veri Mattia Zaccagni e Felipe Anderson. I due esterni stanno mancando alla nuova Lazio soprattutto in fase realizzativa visto che hanno realizzato appena un gol a testa in questa prima parte di stagione. Il brasiliano, almeno, si è reso protagonista di quattro assist, mentre l'azzurro sembra un po' appannato. Probabilmente, per entrambi, stanno incidendo i mancati rinnovi contrattuali che ancora non sono arrivati nonostante i dialoghi aperti con la società.

Per questo Pedro avanza e rischia seriamente di togliere il posto a uno dei due con l'ex Verona che è quello la cui titolarità balla di più. Del resto, come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il numero 20 non si sta esprimendo al livello dello scorso anno dove, a questo punto della stagione, era già a 3 gol e 3 assist. Felipe Anderson, invece, a questo punto della stagione era a 2 gol e 2 assist, mentre attualmente è a una rete e 4 assist. Inevitabilmente, però, dai due esterni ci si aspetta un contributo maggiore in fase realizzativa.

Basti pensare che Pedro, che ha un minutaggio di molto inferiore ai due, è già a due reti a cui se ne aggiungono altri due annullati per fuorigioco contro Milan e Atalanta. Insomma lo spagnolo è in rampa di lancio e potrebbe essere la sorpresa per il match al Dall'Ara. Per risalire la china e la classifica la Lazio deve ritrovare le ali.